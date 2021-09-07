В Нацбанке сказали, за счет чего золотовалютные резервы Беларуси за август выросли на 14%

Благодаря предоставленных Беларуси средств МВФ золотовалютные резервы выросли. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На 1 сентября 2021-го золотовалютные резервы Беларуси составили более 8,496 миллиарда долларов США (в эквиваленте), сообщили в Национальном банке Беларуси.

И если в июле прирост международных резервных активов Беларуси составлял 0,4 процента (33 миллиона долларов), то за август золотовалютные резервы увеличились на 14,2 процента (1,054 миллиарда долларов).

- Рост уровня золотовалютных резервов в августе в основном обусловлен распределением специальных прав заимствования Международного валютного фонда. А также покупкой Нацбанком инвалюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Кроме того, поступлением иностранной валюты в бюджет, - объяснили в Нацбанке рост ЗВР.

Таким образом, в августе прирост золотовалютных резервов превысил 1,05 миллиарда долларов США.

Еще сообщается, что в августе белорусское правительство исполнило внешние и внутренние обязательства на 340 миллионов долларов.

В планах Нацбанка - сохранить объемы международных резервных активов на начало 2022 года на уровне не менее 6 миллиардов долларов.

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