Сотрудничал с Гурченко, Лещенко, Пугачевой, Розенбаумом: умер известный российский сценограф

Сценографу Борису Краснову было 60 лет. Фото: ТАСС

В Москве на 61-м году жизни умер известный российский художник-сценограф Борис Краснов, пишет ТАСС.

Как сообщил представитель Краснова, он скончался от последствий, вызванных инсультом. Смерть наступила ночью.

- К сожалению, в 1.17 Борис Краснов скончался. Он умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким, - прокомментировал адвокат Краснова Александр Добровинский.

Широкой публике Борис Краснов известен по более чем 3,5 тысячи своих художественных проектов. В качестве сценографа Краснов оформлял различные концерты, фестивали, телепрограммы. Работал в сотрудничестве с Людмилой Гурченко, Иосифом Кобзоном, Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Валерием Леонтьевым, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и многими другими именитыми актерами и артистами. Также Краснов известен своим оформлением спектаклей в ведущих российских театрах.

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