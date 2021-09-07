Белорусы в августе обменяли $1 млрд: Нацбанк обнародовал статистику продажи валюты

Появилась статистика продажи валюты в январе-августе. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Согласно статистике, опубликованной на сайте Нацбанка, на белорусском валютном рынке в августе сохранился профицит по предложению инвалюты. Чистыми продавцами выступали все категории участников рынка.

Объем оборота валютного рынка в Беларуси в августе составил 7,75 миллиарда долларов США. Кроме того, предложение превышало спрос.

Сообщается, что в августе физлица, как и в июле, вновь стали чистыми продавцами валюты. К слову, белорусы в середине лета впервые за долгий период изменили поведение по отношению к валюте. За август белорусы отнесли в обменники 1,01 миллиарда долларов, что стало рекордом 2021 года.

Всего же в январе - августе белорусами куплено наличной и безналичной валюты на 7,116 миллиарда долларов в эквиваленте, продано 6,800 миллиарда «зеленых». Чистая покупка валюты физлицами - 316 миллионов долларов.

При этом резидентами Беларуси (субъектами хозяйствования) за 8 месяцев 2021 года совершены сделки по покупке инвалюты на сумму, превышающую 16,750 миллиарда долларов в эквиваленте. Продано более 17,487 миллиарда долларов. Чистая продажа - около 737,2 миллиона долларов

Также нерезидентами в Беларуси было куплено в этот период валюты на 282,3 миллиона «зеленых» в эквиваленте, продано более 638,6 миллиона долларов США. Чистая продажа составила 356,3 миллиона долларов.

Банки в январе - августе купили 30,94 миллиарда долларов, а продали 31,03 миллиарда, также став чистым продавцом в размере 89,6 миллиона долларов.

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