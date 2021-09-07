Заморозки на Полесье, но днем до +24: погода в Беларуси на 8 сентября

Теплые воздушные массы будут поступать в Беларусь с территории Западной Европы.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
В середине рабочей недели в Беларусь начнут поступать теплые воздушные массы. Прогноз погоды на среду, 8 сентября, появился на сайте pogoda.by.
Погодные условия в среду, 8 сентября, определит область повышенного атмосферного давления. А также теплые воздушные массы, поступающие с территории Западной Европы.
В течение суток осадки не прогнозируются, но ночью и днем будет облачно.
В ночные часы похолодает, местами на торфяниках Полесья даже ожидаются заморозки до 0…-1 градусов. Погода ночью полярная - от +1 по юго-западным районам до +10 по северным регионам. Ночью и утром - туман.
Днем же благодаря теплым воздушным массам потеплеет: температуры установятся около 19...24 выше ноля. В течение суток атмосферное давление будет слабо падать.
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