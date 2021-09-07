Из onliner.by уходит журналист Александр Чернухо, который проработал на портале 6,5 лет. Фото: со страницы Facebook Александра Чернухо

Из onliner.by уходит журналист Александр Чернухо, который проработал на портале 6,5 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Это были прекрасные 6,5 года, которые мы прожили одной семьей на Онлайнере. Я ухожу с ощущением, что нужно послушать тишину и побыть наедине с собой. Хочу поблагодарить всех своих замечательных коллег и компанию за эмоции, крутейшую работу и четкое ощущение настоящей дружбы, - написал Чернухо.

Журналист добавил, что ставит все дела на паузу и слушает внутренний голос.

- Все обязательно будет хорошо, - написано в сообщении Александра Чернухо.

Напомним, что 31 августа стало известно и том, что Николай Козлович покинул пост главного редактора портала onliner.by. Он проработал в издании 10 лет.

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