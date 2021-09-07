В Генпрокуратуре объяснили, почему ограничили доступ к сайту media-polesye.bу

Доступ к сайт media-polesye.bу ограничен по постановлению прокуратуры Брестской области. Фото: prokuratura.gov.by

Доступ к сайт media-polesye.bу ограничен по постановлению прокуратуры Брестской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В рамках надзорной деятельности прокуратура Брестской области выявила «многочисленные нарушения сетевым изданием «media-polesye.by» Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

«В ряде публикаций, размещенных на указанном ресурсе, имелись фотографии и видео из интернет-сайтов, информационную продукцию которых суд ранее признал экстремистскими материалами, а также гиперссылки на такие сайты. Отдельные статьи сопровождались видеоматериалами, которые явно негативно характеризовали общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов», – говорится в сообщении пресс-службы.

В Генпрокуратуре добавили, что «в соответствии с пп.1.3 п.1 ст.38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено настоящим Законом, иными законодательными актами».

В связи с обнаруженными нарушениями по постановлению прокуратуры Брестской области Государственная инспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации ограничила доступ к идентификатору сетевого издания media-polesye.bу с запретом возобновлять его до истечения шести месяцев.

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