Литовская таможня заблокировала вывоз запчастей для самосвалов БелАЗ в Чили

Литовская таможня заблокировала вывоз самосвалов БелАЗ в Чили. Фото: lrmuitine.lt
На официальном сайте литовской таможни сообщается, что белорусский автопроизводитель собирался отправить в Чили 18 контейнеров с запчастями для четырех самосвалов БелАЗ. Груз не допустили к перевозке через клайпедский порт.
- Ведомство продолжает применять санкции, которые были введены Европейским союзом в отношении белорусских компаний. Груз БелАЗа не был допущен к перевозке через клайпедский морской порт, - говорится в сообщении.
Также сообщается о том, что литовские таможенные органы на данный момент ведут расследование, в ходе которого будет решаться дальнейшая судьба груза.
Портал onliner.by связался с пресс-службой БелАЗа. Там сказали, что информацию о ситуации не комментируют.
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