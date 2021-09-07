Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 сентября 2021 года: 1 тыс. 419 новых случаев COVID-19 за сутки и 12 смертей

За сутки в Беларуси выявили 1 тыс. 419 новых случаев COVID-19
Фото: Андрей АБРАМОВ
Минздрав Беларуси опубликовал свежую статистику по коронавирусу 7 сентября. Так, за сутки в республике выявили 1 тыс. 419 новых случаев COVID-19, выписали из больниц 1 тыс. 136 пациентов.
«Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 493 тыс. 818 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 485 тыс. 248 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19», - добавили в Минздраве.
Кроме того, за прошедшие сутки в Беларуси умерли 12 пациентов с выявленным коронавирусом, а за все время распространения инфекции скончались 3 тыс. 859 пациентов.
Также в Беларуси продолжают делать тесты. За минувшие сутки их выполнено 8 тыс. 063 теста, а всего в республике проведено 7 млн. 921 тыс. 679 тестов.
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