Фотофакт. Под Слуцком женщина выкопала картошку, похожую на голову кабана

Под Слуцком женщина выкопала картошку, похожую на кабана. Фото: pixabay.com
В деревне под Слуцком женщина выкопала картошку, которая похожа на голову кабана. Об этом пишет портал kurjer.info.
- Я выкопала картошку, покрутила, ну что за чудо: ушки, глазки и пятачок! Смеюсь. У меня прямо настроение поднялось, - рассказала женщина о своей находке.
Под Слуцком женщина выкопала картошку, похожую на кабана. Фото: kurjer.info
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