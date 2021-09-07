Фестивали, концерт с участием рэпера Сереги и фейерверк: куда сходить в День города в Минске 11 сентября

Вот так украсят Минск ко Дню города. Фото: "Минск-Новости"

Более 130 праздничных мероприятий запланировано в День города Минске. Об этом сообщил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель.

Большинство праздничных мероприятий пройдут 11 сентября, начнутся они с торжественной церемонии возложения цветов к обелиску «Минск - Город Герой» в 11:00.

«В этот же день на территории Музейно-паркового комплекса «Победа» состоится военно-патриотический праздник «День танкиста», – рассказал подробности Брель, его слова приводит Telegram-канал «Минск. Официально».

В полдень на двух центральных площадках Минска начнутся праздничные гуляния. Так, у Дворца спорта запланирован молодежно-музыкальный фестиваль, в то время как в верхнем городе состоится республиканский фестиваль национальных культур.

«Возле Дворца спорта будет смонтирован комплекс из пяти сценических площадок. В концерте 11 сентября примут участие 26 коллективов и исполнителей, среди которых группы «Радиоволна», «Статус», «Дрозды», исполнители Герман Титов, Тео, Ольга Рыжикова, Виктория Алешко. Завершится концертная программа выступлением хедлайнера Сереги», – рассказал Виталий Брель, его цитирует БЕЛТА.

Завершит празднование 11 сентября в 22:00 фейерверк у гостиницы «Беларусь».

Полная афиша Дня города в Минске есть на сайте Мингорисполкома.

Напомним, что в 2020-м День города в столице не проводился из-за протестов, которые вспыхнули после президентских выборов.

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