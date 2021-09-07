Бывшему и нынешнему директорам БелаПАН Новожилову и Левшиной предъявлены обвинения

Бывшему и нынешнему директорам БелаПАН Новожилову и Левшиной были предъявлены обвинения. Фото: телеграм-канал "Нашай нiвы"

Директору и главному редактору агентства БелаПАН Ирине Левшиной, а также бывшему директору компании Дмитрию Новожилову были предъявлены обвинения. Об этом сообщает БелаПАН.

- Как сообщил БелаПАН информированный источник, Ирине Левшиной и Дмитрию Новожилову на прошлой неделе предъявили обвинение по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса – Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента задержания, - написано в сообщении.

Напомним, что Левшина и Новожилов были задержаны 18 августа в качестве подозреваемых по статье 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. 27 августа Следственный комитет сообщил о том, что было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК – Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере. По данной статье предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

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