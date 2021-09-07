Лукашенко своим указом назначил нового судью Верховного суда
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Павел Коршунович назначен судьей Верховного суда. Такой указ 7 сентября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Ранее Коршунович был председателем и судьей Минского городского суда.
Кроме того, Лукашенко провел еще несколько назначений в судейском корпусе.
Так, он назначил Татьяну Тупик председателем Минского городского суда, освободив ее от должности зампредседателя этого суда, Игоря Стефановского – первым заместителем председателя Витебского областного суда.
Указом также назначен и освобожден от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
Лукашенко также подписал указ №332 «О присвоении квалификационных классов судьям».
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