Главный редактор портала «Виртуальный Брест» стал фигурантом уголовного дела за оскорбления представителя власти в сети. Фото: Андрей Рыбачук

В Министерстве внутренних дел сообщили, что главный редактор издания «Виртуальный Брест» стал фигурантом уголовного дела за оскорбления в сети. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- На 48-летнего руководителя интернет-портала вышли оперативники брестского областного управления ГУБОПиК, когда выявляли лиц, которые оскорбляют правоохранителей и государственных служащих в информационных источниках, - пояснили в МВД.

В ведомстве добавили, что мужчина, помимо журналистики, занимался еще и деструктивной деятельностью протестного толка.

- В частности, он создал телеграм-чат «Обсуждаем опасный Брест», где распространял экстремистские материалы, а также публиковал оскорбления в адрес депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Следователи уже дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти, - прокомментировали в Министерстве внутренних дел.

В МВД отметили, что телеграм-чат «Обсуждаем опасный Брест» был признан экстремистским судом Ленинского района Бреста.

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