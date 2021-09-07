В Печах погиб солдат-срочник – на месте случившегося работает следственно оперативная группа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве обороны сообщили, что в 72-ом объединенном учебном центре погиб военнослужащий срочной службы. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Министерством обороны начата проверка по факту гибели военнослужащего срочной службы в 72-ом объединенном учебном центре. По предварительной информации, в ходе занятий по огневой подготовке в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий нанес себе огнестрельное ранение, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В Минобороны добавили, что на месте случившегося работает следственно-оперативная группа.

- Министерство обороны выражает соболезнования семье погибшего и окажет родным и близким всю необходимую помощь, - говорится в сообщении.

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