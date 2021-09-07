МАРТ выдало предупреждения исполкомам Могилевской области и оператору автомобильных перевозок

Оператор междугородных перевозок ОАО «АТЭК-Могилев» в Могилевской области нарушал антимонопольное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Специалисты МАРТ рассмотрели заявление Ассоциации транспортных перевозчиков, и увидели в действиях оператора междугородных межобластных, городских, пригородных и междугородных внутриобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на территории Могилевской области (ОАО «АТЭК-Могилев») признаки нарушения антимонопольного законодательства в части создания дискриминационных условий на рынке автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

«Установлено, что ОАО «АТЭК-Могилев», наделенное функциями государственных органов по организации автомобильных перевозок пассажиров, применяло неравный подход к автомобильным перевозчикам при заключении договоров об организации перевозок пассажиров. Так, оператором были установлены различные сроки их действия, условия оплаты оказанных услуг и условия, предусматривающие ответственность перевозчика», – отметили в МАРТ.

Там привели пример нарушения.

Оператор междугородных перевозок ОАО «АТЭК-Могилев» в Могилевской области нарушал антимонопольное законодательство Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

«С ОАО «Могилевоблавтотранс» оператор заключил безвозмездный договор, согласно которому оплате подлежали только услуги, сопутствующие автомобильной перевозке пассажиров. Иные же перевозчики, вынужденные подписать договор в редакции оператора, ежемесячно на протяжении нескольких лет оплачивали также и услуги оператора по организации автомобильных перевозок пассажиров (в настоящее время эта сумма составляет около 35 руб. за один автобус)», – пояснили в МАРТ.

При этом статьей 25 Закона Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» обязанность осуществлять оплату услуг оператора по организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении возложена на их заказчиков – местные исполнительные и распорядительные органы.

Неравный подход оператор применял и при выдаче карточек маршрута.

«Перевозчикам (за исключением ОАО «Могилевоблавтотранс») оператор выдавал карточки маршрута на каждый автобус с указанием его марки и регистрационного номера. Это не позволяло тем из них, кто имел несколько транспортных средств на разных маршрутах, производить замену автобусов в случае необходимости. В тоже время ОАО «Могилевоблавтотранс» получило карточки на общее количество автобусов на каждом из маршрутов без указания регистрационных номеров транспортных средств», – раскрыли подробности в МАРТ.

Кроме того, в некоторых случаях сроки действия выданных отдельным перевозчикам карточек маршрута существенно отличались от срока действия договора. К примеру, договор заключался на год, а карточка маршрута выдавалась сроком на три месяца. Каждый раз за ее продление оператор взимал с перевозчика плату в размере 8 руб.

Еще одно нарушение со стороны оператора – он установил обязательное для исполнения требование о замене автобусов старше 15 лет. Причем это требование предъявлялось только к перевозчикам на территории Могилева.

Если его отказывались выполнять, то оператор не продлевал сроки действия договоров и карточек маршрута. В результате отдельные перевозчики вынуждены были уйти с рынка.

«При этом согласно разъяснениям Минтранса законодательством об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках не установлены предельные сроки эксплуатации транспортных средств, используемых для осуществления автомобильных перевозок пассажиров. К таким перевозкам допускаются технически исправные транспортные средства, имеющие отметку в сертификате государственного технического осмотра и разрешение на допуск к участию в дорожном движении (пункт 4 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972)», – добавили в МАРТ.

Оценив действия оператора, антимонопольным органом сделан вывод, что они приводят к созданию дискриминационных условий, причиняющих вред правам, свободам и законным интересам перевозчиков.

«Одной из причин совершения оператором указанных выше действий послужило невыполнение заказчиками автомобильных перевозок пассажиров (исполкомами) возложенной на них обязанности по осуществлению оплаты услуг оператора. Так, обязав оператора заключать с перевозчиками договоры, предусматривающие оплату его услуг по организации автомобильных перевозок пассажиров, заказчики по сути переложили свою обязанность на перевозчиков», – сообщили в МАРТ.

В связи с наличием в действиях (бездействии) оператора и заказчиков автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на территории Могилевской области признаков нарушения пункта 2 статьи 23 Закона министерство направило в их адрес соответствующие предупреждения.

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