В квартире телеведущей Екатерины Пытлевой прошел обыск 7 сентября

В квартире телеведущей Екатерины Пытлевой прошел обыск 11 сентября. Фото: Facebook / katerina.pytleva

В квартире телеведущей Екатерины Пытлевой 7 сентября прошел обыск. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

– Оказывается, у нас сегодня в квартире был обыск. Подробностей пока нет, но дверь, естественно, раскурочили. Ждем сливов о том, какие мы опасные преступники и компрометирующих фото, – написала Пытлева.

Дверь квартиры Екатерины Пытлевой после обыска. Фото: Facebook / katerina.pytleva

Она также опубликовала фото двери.

Напомним, что Пытлева покинула Беларусь после анонимного доноса.

Она уехала в Литву, в настоящее время работает программным директором проекта «Маланка Медыя».

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