«Стало плохо в раздевалке - изо рта пошла пена…»: мама погибшего в Гомеле школьника рассказал о трагедии

Восьмиклассник Никита умер в школе на перемене. Фото: их архива семьи.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 3 сентября в одной из школ Гомеля прямо на перемене умер ученик 8 класса.

Пока точная причина смерти не установлена, идет разбирательство, назначены экспертизы. Что происходило в тот трагический день, рассказала журналистам «Сильных Новостей» мама погибшего восьмиклассника Никиты, передает Intex-Press.

Известно, что Никита из многодетной семьи, в которой пятеро детей: старшему брату 19 лет, Никите было 14 лет, средней сестре - 8, а двум младшим мальчику и девочке нет и трех лет.

Трагедия произошла в школе №38 Гомеля. Мама рассказала, что утром перед школой мальчик позавтракал, взял ссобойку - три сосиски в тесте и ушел.

- Все было нормально, как всегда, обычный день, - рассказала Татьяна. - Он, правда, штаны теплые надел, спортивного стиля. Я ему еще сказала: «Никита, ну не иди ты в спортивном! Одень ты брючки, рубашечку - красиво, тебе это идет». А он мне: «Ай, мама, да и так пойдет!». Я не стала с ним спорить.

Женщина вспоминает, что уже в 14.03 часов позвонила классная Никиты, сказал, что он на перемене потерял сознание, и что приехала скорая помощь.

Татьяна сразу же поехала в школу.

- Подумала: «Сейчас заберу домой, отлежится, все будет хорошо». Взяла ему три мандаринки. Так я их и привезла обратно... - вспоминает женщина.

Но к Никите маму не пустили - его в этот момент реанимировали. Однако спасти школьника не удалось, он скончался на месте.

На данный момент известно, что на перемене14-летний подросток был в раздевалке вместе с другом, они что-то смотрели в телефоне. Второй мальчик рассказал, что внезапно Никите стало плохо. Это произошла так резко, что школьник даже на секунду подумал, что друг над ним подшучивает, как вдруг у мальчика изо рта пошла пена, и он стал хрипеть. На место вызвали школьную медсестру, которая затем вызвала «скорую».

По словам мамы погибшего мальчика Татьяны, скорую вызвали в 13.20, приехала бригада спустя 10 минут.

- Спустя еще 10 минут подъехал реанимобиль: все вместе они пытались его откачать. Но его не стало буквально за 20 минут. Они просто не успели. Если бы сразу приехал реанимобиль… У первой «скорой» просто не было нужного оборудования, им не объяснили, что произошло с ребенком, - сокрушается женщина.

Погибший Никита занимался спортом, в том числе пожарно-прикладным. Фото: их архива семьи.

В рамках проверки вечером того же дня домой к родителям Никиты приходили правоохранители из отдела наркоконтроля. По словам Татьяны, кто-то из подростков якобы сказал, что у погибшего Никиты «что-то было». Сама женщина уверяет, что приобрести какое-то якобы вещество мальчик сам бы не смог, так как ему никогда не давали карманные деньги, только 1 сентября он получил около 6 или 7 рублей - попросил у мамы деньги на две шоколадки: для девочки и учительницы.

- И все, больше я ему денег не давала, - добавила Татьяна.

Сотрудники наркоконтроля в квартире ничего подозрительного тоже не обнаружили.

Известно, что погибший подросток с 4 лет был в спорте, до 5 класса занимался спортивной акробатикой, а затем перешел на греко-римскую борьбу, занимался пожарно-прикладным спортом. Он завоевывал награды и первые призовые места. Незадолго до трагедии в составе сборной участвовал в республиканских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, где занял первое место.

- Никита - очень добрый и доверчивый мальчик, его легко во что-нибудь втянуть, - размышляет мама и добавляет. - Он мечтал добиться успеха в спорте, хотел стать чемпионом Беларуси. Хотел добиться многого в своей жизни. Был отзывчивым. Но учиться не хотел, на замечание мог вспылить, но, думаю, это связано с переходным возрастом.

В День знаний, 1 сентября, мама Татьяна догнала сына в подъезде сделала праздничное фото мальчика.

- Сказала: «Никита, дай я тебя хоть сфотографирую. Ведь 1 сентября, 8-ой класс!». Тогда и подумать не могла, что это будет последняя фотография в его жизни, - рассказала гомельчанка.

Никиту похоронили в Лоеве, где он родился.

Если вы хотите помочь семье Никиты, то можете перечислить сумму на банковский счет:

BY08ALFA30143950450010270000

TATSIANA MAKSIMOVA

АЛЬФА-БАНК

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мама 6-летней Алисы из Солигорска: «Дочка стала первоклашкой и хочет учиться, несмотря на рак».

У Алисы Раковой глиома ствола головного мозга. Ее ждут на лечении в швейцарской клинике (подробности).

Больше 10 ударов охотничьим ножом: под Слуцком убили 22-летнего парня, подозреваемый в бегах.

Убийство произошло в деревне Лядно Слуцкого района в воскресенье, 5 сентября (подробности).

Белорус купил электросамокат и через сутки оказался в реанимации: вот что случилось и как этого избежать.

В ГАИ рассказали подробности несчастного случая с 34-летним жителем Солигорского района (подробности).