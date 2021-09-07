Российские кондитеры потеряли 9 миллионов долларов на белорусском рынке. Вот в чем причина

Российские кондитеры потеряли 9 миллионов долларов на белорусском рынке. Фото: pixabay.com

Российские кондитеры потеряли 9 миллионов долларов на белорусском рынке. Все дело в том, что в 2020 году Госстандарт ввел запрет на продажу российских сладостей с сорбитовым сиропом, который в больших количествах может вызывать расстройство желудка. В августе 2021 года российские кондитеры смогли добиться отмены ограничений на продажу конфет с сорбитовым сиропом в Беларуси, передает РБК.

- В октябре 2020 года белорусские власти выступили с требованием наносить специальную маркировку на кондитерские изделия с сорбитовым сиропом. На них должно быть предупреждение о том, что продукция «при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие». При отсутствии предупреждения сладости изымали, - сообщает РБК.

В издании отметили, что таким образом в Беларуси под запретом оказалась продукция крупнейших кондитерских предприятий в России, а рынок Беларуси занимает второе место по значимости после Казахстана.

По информации Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, в 2020 году на белорусский рынок российские производителя поставили около 105,5 тысяч тонн сладостей на 200 миллионов долларов. При этом 35% кондитерской продукции содержало сорбитовый сироп.

- По оценке ассоциации, за время ограничений с октября 2020 года по август 2021-го экспортеры кондитерских изделий из-за выпавших объемов поставок недополучили около 9 миллионов долларов выручки, а на восстановление потерянных позиций на белорусском рынке может уйти до полутора лет", - приводит данные РБК.

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