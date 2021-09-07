Доллар и евро подорожали: что происходит на валютном рынке Беларуси 7 сентября Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи 7 сентября, во вторник, прошли торги. Доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар подорожал на 0,0023 и теперь стоит 2,5179 белорусского рубля.

Евро подрос на 0,0067 и теперь стоит 2,9894 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0079 и теперь стоит 3,44 белорусского рубля.

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