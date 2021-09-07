Заключенным в Беларуси разрешили общение с родственниками по видеосвязи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заключенные в Беларуси теперь могут общаться с родственниками не только по телефону, но и по видеосвязи. Это предусмотрено постановлением №232 МВД Беларуси, опубликованном на сайте Национального правового интернет-портала.

В частности, в республике в очередной раз внесли изменения в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Среди главных новшеств – это то, что у заключенных появится возможность общаться с близкими и «иными лицами» по видеосвязи. Вероятно, для этого нужно будет получать согласие администрации исправительного учреждения, однако раньше, к примеру, разрешено было только переписываться и общаться по телефону.

Второе нововведение затронет посылки с учебниками. Раньше два раза в год заключенным могли разрешить получать бандероли с литературой, теперь такие в такие посылки можно положить учебники и учебные пособия.

Новое постановление вступило в силу 29 августа.

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