Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД РФ с требованием отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию. Фото: РБК
Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД РФ с требованием отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию. Об этом сообщает агентство ТАСС.
- В суд поступил иск гражданина Беларуси Идрака Мирзадизаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в Россию, - прокомментировали в Замоскворецком суде Москвы.
Напомним, что 30 августа в Министерстве внутренних дел России приняли решение о пожизненной нежелательности пребывания или же проживания в РФ гражданина Беларуси Идрака Мирзализаде.
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