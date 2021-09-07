Кассир магазина в Червене запоминал цифры банковских карт покупателей и похищал у них деньги Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотрудник продуктового магазина в Червене запомнила данные банковских карт покупателей и воровал с них деньги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

На 24-летнего кассира вышли оперативники по противодействию киберпреступности областного УВД.

«При расчете некоторые покупатели передавали свои карты в руки молодому человеку, а тот запоминал CVV-код и шесть последних цифр (остальные переписывал из чека). В последующем, используя незаконно полученные конфиденциальные данные, через гаджет похищал со счетов доверчивых клиентов небольшие суммы», – раскрыли подробности в МВД.

На данный момент милиционеры установили шесть потерпевших, у которых в общей сложности кассир похитил около 1 тыс. рублей. Деньги он потратил на интернет-покупки для себя и своей девушки.

«Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации», – добавили в МВД.

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