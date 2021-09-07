Победитель олимпиад по химии организовал нарколабораторию в Гродно: изъято почти 500 г психотропов

Победитель олимпиад по химии организовал нарколабораторию в Гродно. Фото: скриншот видео МВД

Несовершеннолетний житель Гродно организовал накролабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

На 17-летнего парня вышли оперативники областного наркоконтроля совместно с коллегами из МВД. В его квартире нашли более 400 г запрещенных к обороту веществ, а также марихуану и различные специальные приспособления.

«Задержанный со школьной скамьи увлекался химией и неоднократно становился лауреатом тематических олимпиад. Полученные знания он использовал для изготовления синтетических наркотиков с последующей реализацией через виртуальный наркомаркет», – рассказали подробности в МВД.

Следовали дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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