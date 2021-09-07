В МВД сообщили, сколько людей обратились в первый день за получением ID-карты, а сколько – за биометрическим паспортом. Фото: pravo.by

В Министерстве внутренних дел рассказали, сколько людей обратились в первый день за получением ID-карты, а сколько – за биометрическим паспортом. И добавили, что на данный момент система сбора биометрических данных функционирует в полном объеме. Информация об этом была размещена в телеграм-канале ведомства.

- С 1 сентября 2021 года в Беларуси началась кампания по приему заявлений для выдачи новых документов, удостоверяющих личность – ID-карты для использования внутри страны и биометрического паспорта, который необходим для выезда за границу. По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, в первый день за получением ID-карты в органы внутренних дел обратились более 300 граждан, за биометрическим паспортом – 270 граждан, а за биометрическим видом на жительство – около 200 иностранцев. В последующие дни возросло число подобных обращений, - прокомментировали в МВД.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день было принято уже более трех тысяч заявок. Обращения за получением новых документов также появились в дипломатических и консульских учреждениях Беларуси.

- На первых этапах нам приходилось сталкиваться с единичными случаями недочетов в наладке оборудования и программного обеспечения на местах, но это нормальные рабочие моменты при введении столь сложных и многовекторных информационных комплексов. Все ошибки удалось оперативно исправлять и дорабатывать в режиме онлайн. Они никак не отразились на работе подразделений по гражданству и миграции, - рассказал начальник отдела по паспортной работе и выезду за границу ДГиМ МВД Александр Дериколенко.

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