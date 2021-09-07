Холода пришли: в Беларуси обновлен державшийся 74 года температурный антирекорд ночи за весь период метеонаблюдений и локальный 1917 года

В Беларусь пришли холода. Фото: Pixabay.

Первые осенние заморозки отмечены в Беларуси в ночь на 7 сентября, пишет БелаПАН. В Кличеве температура упала до 0,2 градуса ниже нуля. Перекрыт антирекорд ночи для всей страны, державшийся 74 года (+0,1 градуса 7 сентября 1947 года в Житковичах).

В целом температурные минимумы обновились на 16 метеостанциях во всех областях, кроме Гродненской, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Новые экстремумы зафиксированы в Минске — 2,6 градуса выше нуля, Столбцах — 4,2, Мстиславле — 3,3, Ганцевичах — 3,2, Жлобине — 2,5, Октябрьском — 2,4, Лельчицах — 2,2, Славгороде — 2,1, Орше — 2,1, Горках — 1,9, Березино — 1,5, Костюковичах — 1,1.

В Василевичах побит минимум 1917 года — 0,7 градуса выше нуля (было 2). Такая же температура отмечена в Бобруйске (2,2 в ночь на 7 сентября 1969 года). В упомянутом Кличеве прежний антирекорд составлял 2,5 градуса (в 1989 году).

В Гомеле повторен экстремум ночи 7 сентября 1949 года — плюс 3 градуса.

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