Путин с Шойгу ушли в тайгу, а по возвращению президент России встретится с Лукашенко

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС.

- А правда ли, что, если говорить конкретно об отдыхе президента, он находится в Тувинской республике? И правда ли, что в компании с Сергеем Шойгу? Если это все правда, чем они там занимаются? То есть - как проходит их отпуск? – задал вопрос Пескову обозреватель «Комсомолки» Александр Гамов.

- Ну, он, действительно, там с Шойгу, - подтвердил пресс-секретарь. - Место я называть не буду, это Сибирь. Ну, обычный такой отдых: и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух и так далее.

- Можно ли ждать фото, видео, как это обычно бывает?

- Со временем. Как они появятся, мы, безусловно, их обнародуем.

- И когда нам ждать их в Москве? Я имею в виду Владимира Владимировича и Сергея Кужугетовича?

- Где-то мы ожидаем, наверное, к концу дня завтра (в среду, 8 сентября. - А.Г.), потому что у нас уже достаточно напряженный будет рабочий день – очень обширный график запланирован.

Помимо рабочего визита президента Беларуси Лукашенко - это будут двусторонние переговоры, потом большая пресс-конференция, мы об этом уже сообщали, - запланирована.

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