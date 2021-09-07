Верховный суд ликвидировал объединение предпринимателей «Перспектива». Фото: Facebook

Верховный суд Беларуси вынес решение о ликвидации республиканского общественного объединения «Перспектива» 7 сентября 2021 года, информация об этом появилась на сайте организации.

Напомним, 15 июля Следственный комитет наложил арест на расчетный счет организации, на котором находится около 24 тыс. рублей, собранных в июне «официально самими индивидуальными предпринимателями небольшими суммами со всей страны». Министерство юстиции подало иск о ликвидации РОО «Перспектива» в начале августа, а 24 августа дома у руководителя организации Анатолия Шумченко прошел обыск.

«Перспектива» — объединение предпринимателей, занимающееся защитой их прав, было создано в 2002 году.

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Ранее стало известно о том, что в Верховный суд был направлен иск от Минюста о ликвидации БАЖ и «ПЕН-центра» (подробности).