В Чашникском районе мужчина выстрелил в знакомого из ружья во время ссоры. Фото: Huntdown.info

Утром 4 сентября в милицию Чашниксого поступило сообщение от 48-летнего жителя Минска, который сообщил, что убил человека в Чашникском районе, об этом пишет БелТА со ссылкой на УСК Витебской области.

Как рассказали следователи, мужчина приехал в Чашникский район, где случайно встретил своего 43-летнего знакомого.

– Во время общения между мужчинами возник конфликт, в результате которого минчанин выстрелил из ружья в своего оппонента. Родственники потерпевшего, услышав выстрел, выбежали на улицу и принялись оказывать первую медицинскую помощь, однако мужчину спасти не удалось. По дороге в учреждение здравоохранения он скончался, – рассказали в УСК.

Подозреваемый ранее судим не был, работает слесарем-сантехником на одном минских предприятий, женат, воспитывает четырех детей. Он охотник и имеет разрешение на хранение оружия.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Мотив совершения преступления устанавливается.

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