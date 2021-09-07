ГосСМИ: в Рогачеве коронавирусом переболела треть населения.

Рогачевская государственная газета «Свабоднае слова» со ссылкой на заведующего районной поликлиникой Андрея Катичева сообщила, что с начала пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 9959 рогачевцам. Учитывая, что население Рогачева составляет 33 тысячи человек, процент переболевших в городе составляет 30%.

А что было бы, если такой процент переболевших был бы по всей Беларуси? Учитывая, что в стране живет примерно 10 миллионов человек, число переболевших составляло бы 3 миллиона. Напомним, официально на 7 сентября Минздрав Беларуси сообщает только о 493.818 переболевших коронавирусом.

Скриншот новости о том, что с начала пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 9959 рогачевцам.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Путин с Шойгу ушли в тайгу, а по возвращению президент России встретится с Лукашенко. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Холода пришли: в Беларуси обновлен державшийся 74 года температурный антирекорд ночи за весь период метеонаблюдений и локальный 1917 года. Такого холода, как сегодня ночью, в этот день не было уже много десятилетий

Победитель олимпиад по химии организовал нарколабораторию в Гродно: изъято почти 500 г психотропов. Задержанный со школьной скамьи увлекался химией, полученные знания он использовал для изготовления синтетических наркотиков

Кассир магазина в Червене запоминал цифры банковских карт покупателей и похищал у них деньги. Некоторые клиенты давали свои карты ему в руки, так ему удалось узнать нужную информацию

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД РФ с требованием отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию. В МВД России 30 августа приняли решение о пожизненной нежелательности пребывания или же проживания в РФ гражданина Беларуси Идрака Мирзализаде

Заключенным в Беларуси разрешили общение с родственниками по видеосвязи. Второе нововведение затронет посылки с учебниками