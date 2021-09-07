В Беларуси создан Фонд защиты работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Специальный фонд защиты медицинских работников сформирован в Беларуси, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Фонд ставит своей целью защиту прав и интересов сотрудников, допустивших профессиональные ошибки, в результате которых причинен вред жизни или здоровью пациента, не связанные с небрежным или халатным выполнением ими своих должностных обязанностей. Положение об основаниях, условиях и порядке начисления выплат утверждено Республиканским комитетом БПРЗ.

– В положении прописан порядок и размер предоставления единовременных выплат и указаны случаи, когда такие выплаты не производятся. Например, если вред жизни и здоровью пациента причинен в результате алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника здравоохранения, – пояснили в ведомстве.

Размеры единовременной выплаты установлен в диапазоне от 300 рублей, если работник здравоохранения получил травму, не отнесенную к тяжелым, и до максимальных 5 тысяч рублей – в случае гибели (смерти) работника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медики заметили, что переболевшие ковидом набирают лишний вес и объяснили, почему

Последствием коронавируса может стать снижение чувствительности к инсулину, и человек начинает много есть (подробности).

Белорусские медики спасли пациента с ковидом, который пролежал на ИВЛ 56 дней и пережил остановку сердца

В Беларуси специалисты ожидают очередной эпидемический рост в сентябре - октябре 2021 года и уже готовятся к нему (подробности).