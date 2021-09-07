Жительница Лепельского района взяла кредит на 2 тыс. рублей, чтобы снять порчу. Фото: Pexels

Мошенники выманили у жительницы Лепельского района 2 тыс. рублей якобы за снятие порчи. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

42-летняя женщина нашла в интернете объявление об оказании экстрасенсорных услуг. Она связалась с «ясновидящими», а те сообщили, что на ней лежит порча. За ее снятие «маги» потребовали у сельчанки 2 тыс. долларов.

– Всей суммы у пострадавшей не было, тогда она решила взять ее в кредит. Она оформила заявку, и вскоре на карточку ей были зачислены только 2 тыс. рублей. Чтобы отправить деньги «экстрасенсам», женщина приехала в райцентр и направилась в местный банк. Она попросила поменять рубли на доллары и отправить их на нужную карточку. Сотрудники финансового учреждения заподозрили неладное, а потому стали узнавать, не стала ли посетительница жертвой обмана, – сообщили в ведомстве.

Женщина передумала отправлять деньги в том отделении. Спустя некоторое время она обратилась в другой банк, где поменяла деньги, и с использованием инфокиоска все же отправила злоумышленникам взятый кредит. Однако мошенники потребовали больше, и только после этого жительница Лепельского района поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в милицию.

Возбуждено уголовное дело.

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