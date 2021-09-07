Пропавших в России школьниц нашли мертвыми. Уже поймали подозреваемого

Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми, подозреваемый в убийстве задержан.

Двух десятилетних девочек, которые накануне утром пропали в городе Киселевске (это в Кемеровской области), нашли мертвыми, подозреваемый в убийстве задержан, сообщил РИА Новости источник. Информацию подтвердили в Следственном комитете.

Тела с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из заброшенных частных домов.

В понедельник, 6 сентяря, утром дети ушли в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и начала поиски. Позднее в Сети появилось фото из магазина, на котором мужчина покупает сладости девочкам, похожим на пропавших. Его удалось задержать по записям с камер видеонаблюдения, это 41-летний житель города Мыски. СК сообщает, что он отсидел десять лет за педофилию, в апреле 2019 года вышел на свободу и должен был еще восемь лет находиться под надзором, но не встал на учет и уехал в другой город.

Возбуждено уголовное дело о халатности полицейских, которые были ответственны за него.

Мужчина уже дал признательные показания, рассказав, что сначала изнасиловал, а потом задушил детей. Сейчас он находится в СИЗО.

Непогашенная судимость может стать отягчающим обстоятельством, ему грозит пожизненный срок.

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