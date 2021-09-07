Легковушка влетела в трактор под Червенем – погибли два человека. Фото: УВД Миноблисполкома
Водитель и пассажир легковушки погибли в результате столкновения с трактором в Червенском районе, об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.
ДТП произошло во вторник днем, 7 сентября, на 64-м километре автомобильной трассы М-4, соединяющей Минск и Могилев.
– Вблизи города Червень водитель. управляя автомобилем Chrysler и двигаясь в направлении Могилева, совершил попутное столкновение с трактором, – сказали в управлении.
Там также сообщили, что мужчина, находившийся за рулем легковушки, а также его пассажир от полученных тяжелых травм скончались на месте.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, следователь, а также специалист УГКСЭ по Минской области.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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