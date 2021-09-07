Россию призвали готовиться к новой вспышке коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новая волна коронавируса в России может начаться в конце сентября или в начале октября. Об этом в беседе с порталом E1.ru заявил главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По словам специалиста, четвертой волне COVID-19 поспособствует сезонная вспышка заболеваний. Как правило, в начале осени происходят эпидемии гриппа, ОРВИ и других подобных инфекций. Коронавирус также не станет исключением.

- Мы говорим о волне по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ, - отметил врач.

Проценко подчеркнул, что ухудшению эпидемиологической ситуации способствует возвращение россиян из отпусков, а также начало учебного года.

Чтобы защитить свое здоровье, специалист посоветовал россиянам как можно скорее пройти вакцинацию, которой не стоит бояться.

Проценко указал, что прививка - это «медицина, построенная на доказательствах».

- Сейчас уже есть достаточно большой накопленный и российский, и зарубежный опыт, который говорит о том, что это эффективный и безопасный подход для граждан, - добавил он.

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