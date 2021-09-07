В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеванию коронавирусом Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация в разных странах отличается, об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова руководителя техгруппы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове.

По информации ВОЗ, в мире еженедельно регистрируют до 68 тысяч смертельных случаев от заболевания COVID-19.

– Плато находится на достаточно высоком уровне интенсивности. Регистрируется около 4,4–4,5 миллиона случаев заражения каждую неделю, – сообщила Керкхове.

При этом она отметила, что приведенные цифры являются, безусловно, заниженными и не отражают реальной ситуации по коронавирусу в мире.

– Северной и Южной Америке количество случаев заражения и число смертей растет. При этом в Европе фиксируется снижение уровня заболеваемости, однако возросло количество смертей. В азиатском регионе смертность, и заболеваемость COVID-19 снижаются, – сказала представитель ВОЗ.

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