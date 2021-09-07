У телеведущего Дмитрия Киселева коронавирус: двусторонняя пневмония и 25%-50% поражения легких.

Телеведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев госпитализирован в Москве с коронавирусом COVID-19. О болезни российского шоумена 7 сентября сообщил Telegram-канал Mash.

Врачи выявили у Киселева двустороннюю пневмонию и 25%-50% поражения легких. При этом тест на коронавирус COVID-19 сразу не показал положительного результата, и телеведущий продолжил работать.

После госпитализации медики оценили состояние ведущего как средней тяжести. Напомним, 21 августа Дмитрий Киселев открыл фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму.

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