Плохой день для машин: в Минске в ДТП попали сразу три авто, а на соседней улице на ходу загорелось Chevrolet

В Минске в ДТП попали сразу три машины. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном телеграм-канале о нескольких ДТП, которые произошли в Минске вечером 7 сентября. Особенность этих аварий в том, что случились они на соседних минских улицах и практически в одно и то же время.

Так сообщается, что около 18.35 вечера на улице Янковского столкнулись сразу три иномарки.

- Направляясь от улицы Академика Карского в сторону улицы Шаранговича по Янковского 21-летняя водитель «Фольксвагена» выехала на встречную полосу, где врезалась в стоявшую на светофоре «Шкоду». От удара «Шкоду» отбросило на стоявшую рядом «Тойоту», - рассказали в пресс-службе.

Пока гаишники оформляли одно ДТП, рядом на ходу загорелась другая машина. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В аварии пострадали водитель и 23-летняя пассажирка «Фольксвагена», их доставили в больницу для медосмотра. По факту аварии проводится проверка.

Ирония в том, что пока сотрудники ГАИ оформляли эту аварию, в пределах видимость на соседней улице во время движения вспыхнула другая иномарка.

Около 20.40 часов в момент, когда водитель «Шевроле» ехал по улице Академика Карского от улицы Ширмы в сторону улицы Семеняко, его машина загорелась. Первыми пожар заметили именно гаишники, оформлявшие ДТП рядом.

"Шевроле" загорелась во время движения, к счастью, никто не пострадал. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инспектор ДПС Виталий Кобец мгновенно достал огнетушитель из служебного авто и начал тушить загоревшийся «Шевроле». Спустя пару минут на месте уже были работники МЧС, - прокомментировали в пресс-службе УГАИ.

На 23.10 вечера сообщалось, что возгорание ликвидировано и никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

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