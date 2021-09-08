В Кремле прокомментировали ситуацию с россиянкой, задержанной за клевету на Лукашенко

В Кремле заявили, что посольство России делает все для защиты интересов задержанной россиянки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» сообщала о то, что в брестском СИЗО находится 58-летняя россиянка Ирина Викхольм. Иностранке предъявлено обвинение в «клевете в отношение президента» (ч.2 ст.367 УК РБ). В заключении женщина находится с мая 2021-го года.

Ситуацию с задержанной в Беларуси гражданкой России прокомментировали в Кремле, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российское посольство «внимательно следит за ситуацией». Также диппредставительством делается все необходимое для обеспечения законных интересов россиянки Ирины Викхольм задержанной в Бресте.

- Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает все необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан, находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами, - уточнил Песков.

Однако он не смог ответить на вопрос журналистов об условиях содержания россиянки в СИЗО, заметив, что не располагает такой информацией.

Напомним, прокуратура Бреста 1 сентября сообщила, что направлено в суд уголовное дело в отношении россиянки, которой инкриминируется распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Республики Беларусь и обвиняющих его в тяжком преступлении.

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