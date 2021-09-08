А ведь даже не бухгалтер! Белорус вывел 14 тысяч рублей со счетов своего же предприятия: вот как ему это удалось

В отношении работника предприятия электросвязи в Минске возбудили уголовное дело о мошенничестве. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минске прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, передает пресс-служба ведомства.

Обмануть собственную организацию удалось работнику столичного предприятия электросвязи. Мужчина обманом заключал договора на оказание услуг от имени своей родственницы, подделывал акты выполненных работ, а зачем приносил поддельные документы в бухгалтерию для оплаты.

- Пи этом подозреваемый заведомо знал, что выполняться родственницей какие-либо обязательства по договорам не будут, - подчеркнули в прокуратуре.

Мошенническая схема принесла белорусу более 14 тысяч белрублей, которые он получил со счетов предприятия электросвязи.

Уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст.209 УК РБ) направлено в УСК по Минску для организации предварительного расследования.

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