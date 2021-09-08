Снова ряд телеграм-каналов в Беларуси признали экстремистскими

Еще четыре телеграм-чата в Беларуси признали экстремистскими. Фото: tjournal.ru

Стало известно, что в Беларуси контент еще нескольких телеграм-каналов признали экстремистским. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на информацию пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Так, прокуратура Дзержинского района подала заявление о том, что информационная продукция в телеграм-каналах «Дзержинск City», «КойданаваЧат» и «Койданава Навіны» является экстремисткой.

- По заявлениям прокуратуры, материалы в данных ресурсах признаны экстремистскими, - подчеркнули в ведомстве.

Отдельно сообщается, что и прокуратурой Первомайского района Минска было подано аналогичное заявление на содержащуюся информацию в группе в Телеграме «Первомайский 97%». Материалы данного телеграм-чата также признаны экстремистскими.

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