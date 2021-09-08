В воскресенье 12 сентября центр Минска перекроют: где именно и почему

Центр Минска 12 сентября закроют для проведения полумарафона. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно, что в воскресенье, 12 сентября, центральную часть Минска закроют из-за проведения полумарафона. Официальное решение Мингорисполкома было опубликовано на сайте Национального правового интернет портала.

Так для проведения полумарафона будет ограничено дорожное движение в центре Минска. Уже с 01.00 часа до 15.00 дня временно запретят движение по проспекту Победителей на участке от проспекта Машерова до улицы Немига.

Также с 06.00 утра до 14.00 дня закроется движение по улице Ленина между проспектами Победителей и Независимости и еще дальше по проспекту Независимости до улицы Я.Купалы, затем - по улице Я. Купалы до улицы М. Богдановича. Кроме того, на это же время перекроют улицу Сторожовскую и часть проспекта Машерова от Сторожовской до Победителей.

Маршрут Минского полумарафона, по которому в воскресенье будут перекрывать движение. Иллюстрация: minskhalfmarathon.by

Еще один большой участок центра Минска закроют до обеда, с 07.00 до 12.00 часов. Так перекроют движение по проспекту Независимости от улиц Ленина до Бобруйской, улицы Володарского от проспекта до улицы К. Маркса, далее улицу К. Маркса до улицы Энгельса, улицу Энгельса до проспекта Независимости. На это же время закроют проспект Независимости до площади Победы, улицы Коммунистическую, Куйбышева, Нарочанскую, Радужную, проспекты Машерова и Победителей до улицы Заславской.

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