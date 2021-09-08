В Генпрокуратуре прокомментировали отказы Латвии и Литвы в правовой помощи в расследовании геноцида белорусов

Латвия и Литва отказали Беларуси в правовой помощи по уголовному делу о геноциде. Фото: БелТА

Стало известно, что и Литва, и Латвия отказали Беларуси в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Генпрокурор Андрей Швед прокомментировал ситуацию и назвал отказы «немотивированными», пишет БелТА.

- Литовские и латвийские власти ответили немотивированным отказом. Он юридически абсолютно необоснован, - подчеркнул Швед.

О том, что в генпрокуратуру поступил ответ Латвии об отказе в правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде, стало известно 8 сентября. Ранее «Комсомолка» сообщала, что Литва ответила отказом на запрос белорусской стороны.

В Генпрокуратуре сообщили, что латвийские власти в своем отказе заявили, что «исполнение запроса неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской Республики, поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски государственной безопасности Латвии».

В пресс-службе заметили, что такая позиция латвийской стороны, по мнению белорусской стороны, свидетельствует об «откровенном пособничестве в сокрытии военных преступников».

Ранее в Генпрокуратуре сообщали в противовес, что Россия напротив оказывает активное содействие Беларуси в расследовании уголовного дела о геноциде жителей Беларуси в годы ВОВ.

- Мы получили ответ руководителей всех заинтересованных государственных органов, - пояснил генпрокурор Андрей Швед.

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