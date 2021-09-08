Ночью увидели свет в окне и поняли - беда: соседи спасли двух пенсионеров в Любани

Пенсионеры поспешили закрыть заслонку печи и едва не угорели. Фото: pixabay.com.

Спасателям позвонили медики из больницы, к которым поступили пожилые супруги из Любанского района. Это произошло 8 сентября около 04.00 утра. Подробности сообщили в пресс-службе Минского областного УМЧС.

Известно, что 74- и 72-летние супруги-пенсионеры были доставлены в больницу из своего дома в агрогородке Речень. Пожилые супруги вечером протопили печь и легли отдыхать, а около 02.00 часов соседи увидели свет в их доме и поняли, что что-то произошло.

- Пенсионеров с признаками отравления угарным газом обнаружили односельчане, они вызвали «скорую», - уточнили в пресс-службе.

В МЧС предварительно заявили, что причиной отравления угарным газом могло стать преждевременное закрытие заслонки печки. Пожара в доме не произошло, поэтому привлекать подразделения спасателей не понадобилось.

- Особенно часто случаи отравления угарным газом фиксируются в начале отопительного сезона. Это происходит из-за преждевременного закрытия заслонки, - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе МЧС назвали рекомендации, чтобы избежать отравления угарным газом при использовании печного отопления.

Для топки необходимо использовать только сухие дрова, которые не должны выступать за пределы топки. Печь должна быть исправной: без трещин, дымоход в пределах чердака - беленый.

Нельзя использовать для растопки легковоспламеняющиеся или горючие жидкости. А топить печь по правилам лучше 2 -3 в день с интервалами, чтобы она не перекалилась.

- Одно из самых важных правил топки печи - это закончить ее не позже, чем за два часа до отхода ко сну. Закрывать заслонку дымохода печи можно только убедившись, что угли полностью прогорели, - порекомендовали в МЧС.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ратомке горела агроусадьба - огонь повредил три гостевых дома.

В результате пожара никто не пострадал (подробности).

В Могилеве случился пожар в общежитии - эвакуировали 300 человек.

В МЧС рассказали, что предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (подробности).

Плохой день для машин: в Минске в ДТП попали сразу три авто, а на соседней улице на ходу загорелось Chevrolet.

В ГАИ сообщили подробности автомобильных ЧП в столице (подробности).

Фотофакт. В Минске горел ясли-сад: вот как отреагировали дети.

В момент пожара в саду было около 130 детей (подробности).