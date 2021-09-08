Лукашенко заранее рассказал, о чем будет говорить с Путиным

Стало известно, о чем Лукашенко будет говорить на встрече с Путиным. Фото: БелТА
Во время встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с главой Комитета Нацбезопасности Казахстана Каримом Масимовым стали известны подробности его предстоящей встречи с Владимиром Путины, сообщило БелТА.
Так Лукашенко сказал Масимову, что Беларусь не осталась и не останется «в стороне от афганского вопроса». И об этом он будет говорить на встрече с президентом России.
- Завтра (в четверг, 9 сентября - Ред.) мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся, - раскрыл тему предстоящей встречи с Путиным Лукашенко.
Ранее также заявлялось, что президенты будут обсуждать выполнение союзных программ.
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