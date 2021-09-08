«Не вынес 10 отказов»: на границе с Латвией беженец из Афганистан совершил попытку суицида

Мужчина попытался лечь под колеса движущейся фуры. Фото: стоп-кадр | видео ГПК

Сообщается, что инцидент с попыткой суицида произошел 3 сентября в международном пункте пропуска Патерниеки, сопредельном с белорусским пунктом пропуска Григоровщина. Подробности и видео инцидента опубликовала пресс-служба Госпогранкомитета.

По информации ГПК группа мигрантов прибыла в пункт пропуска, и в 10-ый раз мигранты попытались подать ходатайства о предоставлении им статуса беженца в Латвии. Кроме того, они в очередной раз пытались вызвать в пункт пропуска сотрудника ООН. Попытка снова не удалась. В группе мигрантов было всего 15 человек, десять из которых - несовершеннолетние.

- Они остро нуждались в медицинской помощи, продовольствии и одежде. Один из беженцев, в отчаянном состоянии, предпринял попытку суицида, - подчеркнули в пресс-службе.

Госпогранкомитет опубликовал видео, на котором мигрант пытается лечь под колеса полуприцепа проезжающего рядом большегруза, следующего из Латвии в Беларусь. Дальнобойщик вовремя тормозит и мужчину выводят из-под фуры.

- Таким способом гражданин Афганистана хотел обратить внимание общественности на нежелание латвийской стороны принимать граждан Афганистана на своей территории, - указали в ГПК.

Смотреть видеосюжет В ГПК заявили, что беженец совершил попытку суицида

Сообщается, что афганца спасли белорусские пограничники, которые остановили фуру. Далее на видео показывается, как на месте сотрудники усилили мониторинг, чтобы не допустить повторения попыток суицида.

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