«Не вынес 10 отказов»: на границе с Латвией беженец из Афганистан совершил попытку суицида

Мужчина попытался лечь под колеса движущейся фуры. Фото: стоп-кадр | видео ГПК
Сообщается, что инцидент с попыткой суицида произошел 3 сентября в международном пункте пропуска Патерниеки, сопредельном с белорусским пунктом пропуска Григоровщина. Подробности и видео инцидента опубликовала пресс-служба Госпогранкомитета.
По информации ГПК группа мигрантов прибыла в пункт пропуска, и в 10-ый раз мигранты попытались подать ходатайства о предоставлении им статуса беженца в Латвии. Кроме того, они в очередной раз пытались вызвать в пункт пропуска сотрудника ООН. Попытка снова не удалась. В группе мигрантов было всего 15 человек, десять из которых - несовершеннолетние.
- Они остро нуждались в медицинской помощи, продовольствии и одежде. Один из беженцев, в отчаянном состоянии, предпринял попытку суицида, - подчеркнули в пресс-службе.
Госпогранкомитет опубликовал видео, на котором мигрант пытается лечь под колеса полуприцепа проезжающего рядом большегруза, следующего из Латвии в Беларусь. Дальнобойщик вовремя тормозит и мужчину выводят из-под фуры.
- Таким способом гражданин Афганистана хотел обратить внимание общественности на нежелание латвийской стороны принимать граждан Афганистана на своей территории, - указали в ГПК.
Сообщается, что афганца спасли белорусские пограничники, которые остановили фуру. Далее на видео показывается, как на месте сотрудники усилили мониторинг, чтобы не допустить повторения попыток суицида.
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