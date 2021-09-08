Синоптики предупредили о туманах 9 сентября, а еще в Беларуси потеплеет до +26

В Беларуси ожидается потепление благодаря поступлению теплых воздушных масс. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Молодое бабье лето набирает в Беларуси обороты. В четверг, 9 сентября, установится довольно комфортная погода, а ночью заморозков уже не прогнозируется. Прогноз появился на сайте pogoda.by.

Так в четверг, 9 сентября, погодными условиями в Беларуси будут управлять теплые воздушные массы, которые придут с Запада Европы, а также область повышенного атмосферного давления. В течение суток будет небольшая облачность, однако осадков не прогнозируется.

Ночью и утром будут сгущаться туманы, водителям необходимо это учесть. Однако ночь обещает быть довольно теплой в среднем +8…+14 градусов, местами холоднее и всего +4…+7 выше ноля, но и заморозков нигде не ожидается.

Днем же 9 сентября совсем хорошо - потеплеет до +20…+26 градусов. Ветер примет юго-западный и западный вектор, будет слабым до умеренного.

Метеозависимых людей предупреждают о том, что в течение суток атмосферное давление будет слабо падать.

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