В Польше микроавтобус с белорусами врезался в фуру – пострадали шесть человек. Фото: gov.pl

В Польше микроавтобус с белорусами врезался в фуру. В результате случившегося пострадали шесть человек. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на посольство Беларуси в Польше.

- В консульский отдел посольства из комендатуры повятовой полиции Скаржиско-Каменна поступила информация о ДТП, которое произошло 6 сентября, в понедельник, в 5.20 на автомагистрали 8-7 в районе населенного пункта Скаржиско-Каменна. В результате случившегося пострадали шесть граждан Беларуси, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы, - прокомментировали в ведомстве.

В Польше микроавтобус с белорусами врезался в фуру – пострадали шесть человек. Фото: gov.pl

И добавили, что на данный момент посольством запрашивается информация для выяснения вопроса о наличии у пострадавших страховых полисов.

На сайте спасательной службы города Скаржиско-Каменна сообщили, что водитель фуры не пострадал.

В Польше микроавтобус с белорусами врезался в фуру – пострадали шесть человек. Фото: gov.pl

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