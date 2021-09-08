Новый способ борьбы с бездомными животными намерены опробовать в Барановичах. Фото: pixabay

Волонтеры и специалисты Барановичского городского ЖКХ и Барановичской городской ветеринарной станции намерены опробовать новый способ борьбы с бездомными животными. Об этом сообщает Intex-press.

Они решили всех отловленных на улицах города бездомных котов и кошек стерилизацовать, делать им прививки и отпускать на улицу.

Сначала животных будут регистрировать специалисты ЖКХ (на каждое животное оформят карточку с фото, где будут указаны пол, особенности состояния здоровья, время и место отлова). Затем их доставят в горветстанцию, где их обследуют, назначат время и дату стерилизации (если не будет противопоказаний для операции), а затем стерилизуют, сделают прививку против бешенства и купируют кончик уха для дальнейшей идентификации кастрированных животных на улицах города.

После операции и до полного выздоровления за отловленными животными будут наблюдать ветеринары, и уже после этого их будут выпускать туда, где отловили.

Стерилизовать и содержать животных в ветстанции будут за счет денег, которые соберут волонтеры.

Отлавливать бездомных котов в Барановичах начнут 13 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

Читайте также:

Случай бешенства у домашней собаки зарегистрирован в Могилеве: кому нужно срочно обращаться к медикам

Опасную болезнь нашли у чихуахуа в одном из микрорайонов города (подробности).

Корова умерла от бешенства в Воложинском районе

Инцидент произошел на территории сельхозпредприятия «Сивица» в д. Замостяны (подробности).

В Ивацевичах появится приют для бездомных животных

А волонтеры будут помогать искать котикам и собачкам новые семьи (подробности).