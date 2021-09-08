«С художественной резьбой по арбузу и дегустацией»: в Гомеле 11 сентября пройдет фестиваль арбузов

В Гомеле 11 сентября пройдет фестиваль арбузов. Фото: pixabay.com

В Гомеле 11 сентября, в субботу, в День города пройдет Республиканский фестиваль арбузов. Об этом рассказали в телеграм-канале Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

- На фестивале состоится выставка разнообразных сортов и гибридов бахчевых культур. Будут продемонстрированы арбузы весом 25-30 килограмм, а также тыквы весом 400-500 килограмм, - сообщили в ведомстве.

И добавили, что также на мероприятии можно будет посмотреть на карвинг – художественную резьбу по арбузу.

- И, конечно же, разные сорта арбузов можно будет продегустировать. Также на фестивале будет организована продажа населению высококачественной продукции бахчевых культур отечественного производства фермерскими хозяйствами – прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

И подчеркнули, что на фестиваль приглашены руководители и специалисты Управления делами президента, сельскохозяйственных организаций, крестьянских и фермерских хозяйств.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. Лукашенко после Республиканского педсовета вместе со шпицем собирал арбузы и дыни на подворье.

В уборке урожая президенту также помогала Наталья Эйсмонт. (подробности)

Лукашенко рассказал, для чего начал выращивать арбузы.

Выращивание бахчевых - для президента своего рода эксперимент. (подробности)

Пока Лукашенко был занят: на подворье президента Беларуси за день собрали 45 тонн арбузов и дынь.

В этом году на его полях высадили пять сортов арбузов: Бедуин, Топ Ган, Романза, Мерсини и Белорусский ранний. (подробности)