Богдан: грипп в Беларуси пока не циркулирует, а Минздрав ожидает подъем заболеваемости коронавирусом

Минздрав: грипп в Беларуси пока не циркулирует, а подъем заболеваемости коронавирусом ожидается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться. Об этом заявила 8 сентября первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, сообщили в пресс-службе Минздрава.

По ее словам, «у нас ежедневно идет мониторинг тех вирусов, которые циркулируют в нашей стране. Грипп на сегодня не циркулирует, но это не значит, что нам не нужно к нему готовиться. Минздрав закупил вакцину против гриппа. Нам обязательно нужно совместить сезонную вакцинацию против гриппа с продолжающейся прививочной кампанией против коронавирусной инфекции».

– По расчетам наших специалистов (и эпидемиологов, и ведущих инфекционистов) в любом случае мы должны подготовиться к возможному приходу в нашу страну гриппа параллельно с коронавирусом, – сказала Богдан.

Что касается коронавируса, то, как отметила Богдан, в Минздраве ожидают подъем заболеваемости.

– Мы видим увеличение заболеваемости. Это ожидаемо – пришел штамм дельта. За летнее время система здравоохранения подготовилась к подъему заболеваемости: нарастили запасы лекарственных средств, СИЗов, значительно увеличено количество точек подачи кислорода. Мы дали отдохнуть нашему персоналу – люди максимально смогли уйти в отпуск во время периода, когда отмечался низкий уровень заболеваемости, – заявила первый замглавы Минздрава.

При этом она не стала делать прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом в Беларуси.

– К сожалению, коронавирус за полтора года, которые мы с ним живем, показал, что прогнозы строить – абсолютно неблагодарное дело. Инфекция очень непредсказуема в плане эпидемиологических законов, к которым мы привыкли. Наша задача – обеспечить готовность системы, – заключила Богдан.

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